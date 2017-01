Pour la première fois, la filiale d’Exclusive Group spécialisée dans la transformation des datacenters organise un tour de France indépendant de celui de sa maison-mère. Objectif : aller au-devant de ses clients en régions pour leur présenter les nouveautés de ses marques partenaires et recruter de nouveaux intégrateurs, notamment autour des offres Nutanix. Conçu sur un format afterwork (à partir de 19h00), ce tour se tiendra du 6 février au 23 mars et fera étape dans six grandes villes (Nantes, Toulouse, Aix, Lyon, Paris, Lille).

BigTec présentera ses six marques partenaires mais mettra l’accent sur les offres Nutanix, SilverPeak et Arista qu’il démontrera ensemble en insistant sur leur simplicité d’utilisation et leur évolutivité. « Par exemple, nos démonstrateurs déploieront et dupliqueront en live des machines virtuelles, montreront comment gérer de la redondance, administreront un cluster à distance en multi-sites », détaille Nicolas Dissaux, directeur de BigTec France (photo). Les offres de ses autres marques seront abordées mais pas démontrées.

Ce sera le cas de Quantum, mais également de Turbonomic et de Rubrik, deux marques fraîchement arrivées au catalogue et sur lesquelles il fonde néanmoins beaucoup d’espoirs. Turbonomic est spécialisée dans l’optimisation d’environnements virtuels. Sa technologie permet d’optimiser en temps réel les performances des infrastructures sous-jacentes et différer ainsi d’éventuels investissements matériels. Rubrik est spécialisé dans la sauvegarde des environnements cloud et virtualisés. La marque devrait devenir rapidement la nouvelle locomotive du VAD derrière Nutanix.

Au passage, ce tour servira de rampe de lancement au programme de développement et de recrutement de partenaires que Nutanix souhaite mettre en œuvre cette année. Après être resté longtemps tenant d’une distribution sélective, le fournisseur de systèmes hyperconvergés ambitionne cette année de doubler le nombre de ses partenaires actifs. Le tiers de la grosse centaine de participants attendus sur ce tour devraient ainsi être des prospects

Créé en 2014 sur les fondations de l’activité Exclusive Storage, mais avec un focus élargi à la transformation du datacenter, BigTec France compte désormais une dizaine d’employés (exclusivement des sales specialists et des avant-vente) et sert une clientèle d’une centaine de partenaires réguliers, dont 50% sont aussi clients de sa maison mère. Fort de ses marques en plein essor, l’entreprise enregistre des croissances de 40% à 50% depuis sa création.