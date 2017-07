Bertrand Bombes de Villiers vient de quitter son poste de directeur général adjoint de Cheops Technology pour prendre la direction commerciale grands comptes Industries, Services et Energies de SCC France. Un portefeuille représentant un business de 140 M€. Bertrand Bombes de Villiers avait été recruté par Cheops Technology en janvier 2016 pour prendre la direction du développement de la région Ile-de-France de l’entreprise. À cette fonction, il a notamment été chargé de relancer le business Ile-de-France du groupe et a été associé à l’acquisition de FPS. C’est justement Guillaume Bourdet et Gregory Pontais, qui se partageaient la direction commerciale de FPS, qui prennent sa suite au sein de Cheops.