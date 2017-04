Satisfait de son développement à l’international, le groupe Berger-Levrault poursuit sa croissance externe en Europe avec l’acquisition de deux nouvelles sociétés basées à Barcelone. Au travers de sa filiale Berger-Levrault Espagne, l’éditeur a acquis l’entreprise espagnole Absis et sa filiale Tecnogeo et leurs 115 collaborateurs. L’ensemble revendique comme clients plus de 1.200 communes et plus de 240 organismes publics espagnols. Après une première acquisition en juillet 2015 de l’entreprise espagnole Aytos, Berger-Levrault renforce sa stratégie d’accompagnement des administrations publiques du pays dans leur transformation digitale, en se dotant d’une offre encore plus large dans l’édition de logiciels relatifs à la gestion économique, financière et la relation avec le citoyen. Les deux entités nouvellement acquises enrichissent par ailleurs l’offre du groupe avec des solutions SIG et géospatiales.

« Berger-Levrault souhaite devenir la première entreprise technologique associée aux administrations publiques espagnoles et souhaite renforcer la place du groupe dans le domaine des solutions de l’information géographique et géospatiale auprès des marchés publics ainsi que privés. Les synergies apportées par cette opération permettent de prendre une position d’acteur référent sur le domaine de l’innovation », commente dans un communiqué le directeur général de Berger-Levrault Espagne, Juan Miguel Aguilar. « Cette acquisition consolide la position du groupe en Espagne et la stratégie d’internationalisation de Berger-Levrault. C’est une preuve supplémentaire de notre détermination stratégique à développer notre groupe en Europe et à l’international », ajoute de son côté le PDG du groupe, Pierre-Marie Lehucher.

Le groupe Berger-Levrault emploie près de 1.500 collaborateurs à travers le monde – dont plus de 290 en Espagne – revendique plus de 50.000 clients et développe un chiffre d’affaires de plus de 134 millions d’euros. Le groupe réalise 20% de son chiffre d’affaire en Espagne. Il est également présent au Canada, en Belgique et au Maroc.