Particulièrement discrète depuis sa création en mars 2000, la filiale française du distributeur allemand Bechtle va prendre la parole pour la première fois cette semaine à l’occasion d’une conférence de presse. Objectif : positionner la société en tant que marque en communiquant sur ses valeurs et sur ses objectifs. Une prise de parole d’autant plus guêtée par le marché que Bechtle fait partie des poids lourds européen de la distribution informatique. Avec un chiffre d’affaires qui a franchi la barre des 3 milliards d’euros en 2016, un effectif de près de 8.000 personnes et une présence dans 14 pays européens, Bechtle joue dans la même cour que des Computacenter, SCC et autre Econocom.

Mais à la différence de ces trois groupes, qui se sont déployés peu ou prou selon le même modèle dans tous les pays où ils sont implantés, Bechtle présente un visage différent selon les géographies. En Allemagne, en Autriche et en Suisse, qui représentent plus des deux tiers de son chiffre d’affaires, le groupe exerce une activité de revendeur à valeur ajoutée et d’infogéreur via une soixantaine d’agences de proximité, tandis que dans les 14 autres pays où il est implanté, il se limite à une activité de e-commerce BtoB. Ainsi, avec ses 72 M€ de chiffre d’affaires en 2016 pour un effectif de 90 personnes, la filiale française reste assez loin du top 5 français. Mais, elle pourrait se hisser du top 30 actuellement au top 15 d’ici à trois ans si elle parvient à atteindre son objectif de 120 M€ de facturations en 2020.

Pour cela, Bechtle France mise sur quatre atouts que son président Alain Baselga aura à cœur de détailler lors de la conférence de presse du 4 juillet. La première est la proximité avec ses clients. Une proximité qu’Alain Baselga illustre de la phrase suivante : « Nous continuons d’humaniser la relation à mesure que nous numérisons la production ».