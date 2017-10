L’opérateur tiers de confiance et spécialiste de la cybersécurité Dhimyotis annonce l’arrivée de Béatrice Piquer-Durand au poste de Head of Sales & Marketing.

Béatrice Piquer-Durand a pour mission de développer la stratégie commerciale et marketing de Dhimyotis, de construire son équipe et de propulser l’entreprise au rang de leader européen dans la sécurité des échanges numériques et des documents. L’une de ses priorités est l’accélération du déploiement des certificats numériques Certigna au niveau national. Elle a derrière elle une solide expérience acquise auprès d’entreprises de premier plan comme Thomson, Ipanema Technologies ou encore Docapost où elle était dernièrement Developement Group Vice Président et Chief Marketing Officer. Béatrice Piquer-Durand est notamment titulaire d’un MBA de HEC Paris.

« Nous sommes enchantés d’accueillir Béatrice, son expérience et sa connaissance de nos métiers sont de précieux atouts. Béatrice sera également chargée de diriger notre nouvelle agence parisienne. Associé à notre récent rapprochement avec le Groupe Tessi, leader du traitement de flux en France, nous allons ainsi bénéficier de toutes les ressources nécessaires pour nous développer à grande échelle », explique dans un communiqué Arnauld Dubois, directeur général de Dhimyotis.