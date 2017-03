L’année 2016 a été particulièrement bonne pour les revendeurs et prestataires informatiques, bureautique & télécoms et 2017 s’annonce sous les meilleurs auspices. C’est ce que montre notre dernier baromètre de conjoncture réalisé par sondage sur le salon IT Partners les 8 et 9 mars dernier auprès de 198 répondants (à 70% dirigeant ou cadre dirigeant de leur entreprise)

Fait sans précédent dans l’histoire de ce baromètre depuis sa création en 2011, 84% des répondants se déclarent satisfaits ou plutôt satisfaits du niveau d’activité de leur entreprise (graphique 1). Pour rappel, ils n’étaient que 37% en septembre 2012.