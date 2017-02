Jeune société de services pure player Microsoft, Azeo veut briller au firmament de l’écosystème Microsoft. En dépit de sa courte existence – la société n’a été créée qu’en 2010 – Azeo réalise déjà plus de 10 M€ de chiffre d’affaires annuel avec près d’une centaine de collaborateurs. Mais elle ambitionne d’aller beaucoup plus loin en hissant rapidement son effectif à 250 collaborateurs.

Pour y parvenir, Azeo continue de miser sur la croissance organique. Supérieure à 10%, celle-ci reste forte mais elle est forcément bridée par la guerre des talents. Si bien que l’idée d’une opération de croissance externe a fini par s’imposer. Après six mois d’études et de préparatifs, la société est en passe de finaliser son premier dossier. Cette opération, si elle se concrétise, devrait lui permettre d’étendre sa couverture géographique, pour l’instant limitée à L’Ile-de-France, et d’accélérer dans le développement applicatif, qui est l’un de ses pôles d’expertise les plus récents.

Pourquoi le développement applicatif ? « Parce que c’est là que s’ouvre le plus vaste champ des possibles, justifie Franck Joudiou, directeur associé d’Azeo. La cloudification en cours des systèmes d’information permet d’imaginer la mise en œuvre plus facilement et plus rapidement d’une infinité d’applications métier dès lors que les données, nerf de la guerre, sont bien gérées ». Or cette expertise de la donnée, Azeo la possède. Et de longue date.

De fait, la société fait partie des partenaires Microsoft les plus certifiés en France avec 15 compétences gold et 3 compétences silver valides. En 2015, avec seulement 9 compétences gold et 9 silver, Azeo figurait déjà parmi les 3 partenaires les plus reconnus en France.