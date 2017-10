Axway intègre l’index ESG (Environnement, Social et Gouvernance) Gaïa 2017. A l’issue de la campagne Gaïa 2017 réalisée auprès de 230 sociétés cotées et non cotées, Axway a obtenu la 12ème place sur les 77 entreprises retenues de la catégorie des entreprises réalisant un chiffre d’affaires entre 150 et 500 millions d’euros.

Etabli par Gaïa Rating, département d’EthiFinance (une agence d’analyse et de conseil extra-financiers spécialisée dans la gestion des risques et opportunités liés au développement durable), le Gaïa Index qui permet de déterminer l’engagement des valeurs moyennes françaises dans les critères extra financiers (Environnement, Social, Gouvernance) est considéré par l’éditeur comme un élément important de sa relation avec ses investisseurs et actionnaires.