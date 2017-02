La croissance de 4,4% enregistrée par Axway permet à l’éditeur de logiciels de franchir la barre des 300 millions d’euros. Le chiffre d’affaires 2016s’établit en effet à 301,1 millions d’euros.

Axway a bien digéré l’intégration d’Appcelerator, a profité d’une croissance soutenue aux Etats-Unis en s’appuyant sur l’analytique et les API, tout en maintenant son niveau d’activité dans l’Hexagone.

Les ventes de licences progressent de 1,0% (de 1,8% à périmètre et taux de change constants) à 81,3 millions d’euros. L’éditeur note cependant, concernant les nouvelles affaires, une demande accrue pour les offres SaaS. Avec 143,0 millions d’euros engrangés, la maintenance affiche une croissance de 3,8% (de 4,7% à périmètre et taux de change constants). Portés notamment par les offres cloud, les services enregistrent un chiffre d’affaires de 76,8 millions d’euros, soit une croissance de 15,7% (de 6,7% à périmètre et taux de change constants).

Le résultat net s’établit à 31,5 millions d’euros, ce qui représente une marge de 10,5%.

Au 31 décembre 2016, Axway affichait une trésorerie de 51,7 millions d’euros, une dette bancaire de 35,5 millions d’euros ainsi que des capitaux propres de 374,8 millions d’euros. L’effectif de la société était de 1.930 collaborateurs (dont 607 en France), soit 46 personnes de plus qu’au 31 décembre 2015.

Lors de la prochaine assemblée générale, le conseil d’administration va proposer le versement d’un dividende de 0,40 euro par action.

Acquisition de Simplicity

Axway annonce par ailleurs l’acquisition, réalisée en numéraire, de Syncplicity, spécialiste des solutions de synchronisation et de partage de fichiers d’entreprise (EFSS). Cette opération, dont les conditions financières ne sont pas précisées, permettra à Axway d’enrichir sa plateforme d’intégration des données Amplify.Basée à au cœur de la Silicon Valley, fondée en 2007, Syncplicity était détenue par le fonds d’investissement Skyview Capital depuis juillet 2015. Elle appartenait auparavant à EMC qui l’avait acquise en 2012. La société revendique plus de 25.000 clients et utilisateurs de nombreux secteurs d’activités. L’offre Syncplicity est destinée à créer davantage de valeur métier à partir des données contenues dans leurs applications, bases de données ou fichiers, qu’elles soient stockées sur site ou dans des clouds privés ou publics.

« Pour répondre aux besoins des entreprises de collaborer au moyen d’outils disponibles sur le cloud, il est impératif de transformer la synchronisation et les échanges de fichiers en une expérience transparente et sécurisée », commente dans un communiqué le directeur général d’Axway Jean-Marc Lazzari. « Ensemble Axway et Syncplicity vont créer un véritable guichet unique pour les services partagés digitaux. »