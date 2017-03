Axians étend vPack au marché européen. La solution de services packagés permet aux entreprises de se focaliser sur leur coeur de métier, sans se soucier des détails et du maintien de l’infrastructure informatique. Les experts d’Axians se chargent de l’installation complète, de la maintenance et de la supervision 24/7.

Grâce à un portail web, les clients surveillent en temps réel la consommation et l’usage effectif de leur cloud. Ils peuvent adapter les ressources et mettre en oeuvre à-la-demande les solutions de cloud hybride qui leur conviennent. Les coûts varient en fonction de l’activité.

Avec cette extension de l’offre à l’échalle européenne, la filiale de Vinci Energies renforce son positionnement sur le marché du cloud hybride à forte perspective de croissance.

« Depuis le lancement de notre offre vPack sur le marché français en 2011, le nombre de client ne cesse d’augmenter car notre offre répond intégralement à leurs attentes. Fort du succès sur le marché français, Axians étend vPack à l’Europe. L’Allemagne et l’Autriche sont les deux premiers pays à la proposer avec des équipes Axians locales 100% autonomes et expertes pour promouvoir, délivrer et supporter vPack sur leur région » explique dans un communiqué Olivier Genelot, directeur de la marque Axians.