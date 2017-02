Les grands acteurs du cloud public renforcent leur domination au détriment des acteurs plus modestes. C’est ce que révèle la dernière étude de Synergy Research. Amazon Web Service conserve son leadership avec plus de 40% de part de marché, devant Microsoft, Google et IBM qui, ensemble, augmentent leur part de marché d’environ 5% pour atteindre 23% du marché IaaS et PaaS public. En revanche, Next (-1%) et les autres clouds providers (-4%) voient la leur reculer. Le cabinet d’études note toutefois qu’Oracle, qui figure dans le gros du peloton, bénéficie d’une belle croissance.

Synergy Research estime que les revenus générés par le cloud d’infrastructure (qui inclut le PaaS et le SaaS publics) a dépassé les 7 milliards de dollars au quatrième trimestre et bénéficie d’une croissance annuelle proche de 50%. En y ajoutant les offres de services managés, on atteint 9 milliards de dollars de chiffre d’affaires généré par le cloud au quatrième trimestre.

« Bien que quelques fournisseurs de cloud bénéficient d’un taux de croissance extraordinaire, AWS continue de dominer le marché et n’a aucune intention de laisser sa couronne lui échapper », explique dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef et directeur de recherche chez Synergy Research. « Atteindre et maintenir une position dominante sur ce marché demande de lourds investissements en infrastructures, une augmentation continue des types de services offerts, une vraie crédibilité auprès des entreprises en général, un haut niveau d’exécution, et le soutien inconditionnel et à long terme de la direction. AWS remplit toutes ces cases et les compétiteurs sérieux devraient en faire autant.