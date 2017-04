Amazon indique dans un que tous les services AWS seront conformes au Règlement général sur la protection des données (GDPR) lorsqu’il entrera en vigueur en mai 2018.

Approuvé et adopté par la Commission européenne il y a plus d’un an, le GDPR vise à renforcer la sécurité et la protection des données personnelles dans l’UE et remplacera la directive et toutes les lois locales s’y rapportant.

« La priorité d’AWS est d’assurer la sécurité et la conformité dans toutes ses régions à travers le monde. L’infrastructure Cloud d’AWS a été conçue pour offrir aux clients l’environnement de cloud computing le plus puissant, le plus flexible et le plus sécurisé actuellement disponible. AWS fournit également un certain nombre de services et d’outils pour permettre à ses clients de créer une infrastructure compatible GDPR sur AWS », précise le document.