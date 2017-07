Avenir Telecom a obtenu du tribunal de commerce de Marseille la validation de son plan de continuation présenté le 4 juillet dernier, développé autour de son accord de licence stratégique avec la marque Energizer. Disposant de la licence Energizer depuis 2010, le groupe va désormais concentrer son activité sur la conception, le développement et la distribution de téléphones mobiles (features phones et smartphones) et d’accessoires (chargeurs, connectique, cartes mémoires, clés USB, protections d’écran, coques renforcées) sous licence exclusive de marque.

Le tribunal de commerce a estimé que la société avait démontré la qualité du travail de restructuration entrepris. Il a fixé la durée du plan de continuation à 10 ans. Celui-ci prévoit l’apurement du passif (reconnu par Avenir Telecom) de 49,6 millions d’euros de la façon suivante : un abandon par les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de 76,5% de leurs créances, soit 27,3 millions d’euros, le paiement de 8,6 millions d’euros le 5 août 2017 aux membres des comités ayant accepté cet abandon partiel, et le paiement du reste du passif sur 10 ans avec des annuités progressives (1% les 2 premières années, 5% de la troisième à la neuvième année et 63% la dixième année). A la date du 5 août 2017 le passif reconnu par la société sera de 13,7 millions d’euros. L’étalement du passif devrait permettre d’assurer la gestion opérationnelle de la société sur son nouveau périmètre d’activité. Les instances en cours non provisionnées comptablement ne feront pas l’objet d’une provision annuelle auprès du commissaire à l’exécution du plan. Dans son communiqué, le groupe marseillais indique que le passif a fait l’objet de contestations de sa part devant le juge-commissaire et qu’il est toujours dans l’attente des ordonnances de ce dernier.

« Ayant mis à profit cette période pour mener les restructurations nécessaires et optimiser son fonctionnement opérationnel, le groupe sort renforcé par ce plan de redressement, prêt à ouvrir une nouvelle page de son histoire avec de nouvelles perspectives de développement », conclut le document.