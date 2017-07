Avast vient d’annoncer l’acquisition, pour une somme qui n’est pas dévoilée, de l’éditeur londonien Piriform, éditeur du logiciel de nettoyage et d’optimisation des PC et smartphones CCleaner. Piriform revendique 130 millions d’utilisateurs de CCleaner dans le monde, parmi lesquels 15 millions d’utilisateurs d’Android.

L’éditeur de solutions de cybersécurité et d’optimisation des termianux indique qu’il maintiendra la marque CCleaner parallèlement à ses produits Avast Cleanup et AVG Tune Up.

La business unit CCleaner sera placée sous l’autorité d’Ondrej Vlcek, directeur technique d’Avast et directeur général de la branche Consumer de la société.

« Nous voyons beaucoup de points communs entre CCleaner et Avastqui proposent de nouveaux et excellents produits pour nos bases d’utilisateur. Avast et CCleaner figurent en tête des produits téléchargés depuis les sites de téléchargement les plus populaires. Ils sont tous les deux connus par les utilisateurs avertis comme étant concentrés sur la performance. C’est pourquoi nous croyons que les clients de CCleaner marqueront un grand intérêt pour l’utilisation de produits de sécurité Avast et vice versa », explique dans un communiqué le CEO d’Avats, Vince Steckler. « Dans le monde connecté d’aujourd’hui, tout n’est que vitesse et haute performance. Avec la technologie robuste de Piriform nous pouvons répondre parfaitement à ce besoin. Nous attendons avec intérêt de travailler avec l’équipe de Piriform pour faire fructifier ensemble nos activités. »