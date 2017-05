Le groupe Avanquest c’est fini. Enfin, pas tout à fait… L’assemblée générale du groupe a entériné le changement de nom. Dorénavant on parlera de Claranova. « « Clara » qui évoque la clarté, la visibilité, et « nova » pour l’innovation technologique, et les nouveaux usages : deux composantes clés de la nouvelle entreprise, insufflées par Pierre Cesarini », explique un communiqué.

Ce changement de nom accompagne la clarification des structures du groupe, également soumise au vote des actionnaires, avec la filialisation de l’activité logicielle au sein d’une nouvelle entité dénommée… Avanquest Software (détenue à 100%). Claranova sera donc organisé autour du spécialiste de l’impression de photos sur mobile PlanetArt, du spécialiste de l’IoT – nouveau relais de croissance du groupe – myDevices et, comme on l’a vu, d’Avanquest Software.

« Cette nouvelle identité, Claranova, acte l’entrée du groupe dans une nouvelle phase qui s’inscrit dans la continuité de notre stratégie initiée il y a trois ans pour reconstruire le groupe Avanquest autour de trois projets ayant chacun sa spécificité et sa dynamique. Elle nous permettra un meilleur pilotage du business modèle de chacune de ses divisions afin d’en améliorer la valorisation conformément à notre stratégie de création de valeur », précise dans le communiqué, le président du groupe Pierre Cesarini.

Après plusieurs exercices dans le rouge, le groupe vise un retour à l’équilibre cette année.