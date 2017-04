Aubay vient de publier ses résultats du premier trimestre. Au cours de la période, l’ESN a réalisé un chiffre d’affaires de 86,7 millions d’euros, en croissance organique de 7,2%, en ligne avec les anticipations du groupe. La hausse a été de 4,5% en France, et de 10,8% à l’international.

Le début de l’exercice 2017, en termes de demande, est resté dynamique, tiré comme en 2016 par les dépenses dans le digital. Le groupe constate une augmentation du nombre d’affaires reçues, ce qui témoigne de la poursuite des investissements de ses clients.

Malgré un marché du travail toujours tendu en France et en Belgique/Luxembourg, Aubay a réussi à augmenter ses effectifs de 50 consultants. Le groupe compte désormais 4.950 collaborateurs au 31 mars contre 4.899 fin 2016 et 4.764 un an plus tôt. Le taux de productivité a été maintenu à un niveau élevé de 92,3%.

Ce bon début d’année conforte Aubay dans l’atteinte des objectifs 2017 fixés lors de la publication des résultats annuels, à savoir une croissance interne du chiffre d’affaires de 5% à 7% soit un CA en milieu de fourchette de 346 millions d’euros, et une marge opérationnelle courante comprise entre 9 et 10%.