Sur les six premiers mois de l’année, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 170,4 millions d’euros en croissance organique de 3,7%, malgré un nombre de jours facturables plus faible qu’en 2016. Le taux de marge opérationnelle courante s’établit à 8,2% contre 8,8% en 2016. A nombre de jours égal, le taux aurait été identique à l’année précédente. Ces résultats, en ligne avec le plan de marche, sont homogènes entre la France et l’interntaional.

Le résultat opérationnel s’inscrit à 14,4 millions d’euros, en hausse de 3,7%. Le résultat net semestriel, en hausse de 3,8%, atteint 10,1 millions d’euros, soit 5,9% du chiffre d’affaires. Il dépasse pour la première fois les 10 millions d’euros. La capacité d’autofinancement s’établit à 14,3 millions d’euros contre 15,2 millions d’euros sur la même période en 2016. Les flux générés par l’activité sont de 5,7 millions d’euros contre -0,2 million d’euros. Durant le semestre, le groupe a procédé au rachat de 12,5% du capital de sa filiale Cast Info, ce qui porte sa participation à 87,5%, et a également racheté le solde du capital (8%) de Norma4, désormais fusionnée à Aubay Spain. Le montant total de ces rachats s’est élevé à 2,8 millions d’euros. Au final, la trésorerie nette ressort au 30 juin à 3,0 millions d’euros.

Le groupe vient par ailleurs de finaliser l’acquisition d’un fonds de commerce en Italie (dont le nom n’est pas dévoilé) qui devrait apporter un chiffre d’affaires en année pleine d’environ 30 millions d’euros pour un effectif de 600 collaborateurs principalement répartis entre Rome, Milan et Bologne. L’activité de conseil IT et de service est identique à celle d’Aubay et les clients appartiennent principalement au secteur des télécoms (opérateurs & industriels équipementiers). La marge brute est du même ordre que celle de l’ESN française, toutefois la rentabilité opérationnelle courante est inférieure. Aubay se donne 2 ans pour l’amener à ses standards.

Avec cette opération, Aubay poursuit sa stratégie consistant à renforcer ses principales implantations en Europe. Le chiffre d’affaires en Italie devrait être désormais proche de 100 millions d’euros en année pleine. Par ailleurs, cette opération permettra un rééquilibrage des activités sectorielles du groupe. Le secteur télécoms représentera désormais 15% du chiffre d’affaires derrière la banque 37% et l’assurance 24%. Le fonds de commerce sera consolidé à partir du 1er octobre 2017 et devrait contribuer à hauteur de 7 millions d’euros sur le dernier trimestre au chiffre d’affaires du groupe.

Aubay réitère ses objectifs annuels mais ajuste à la hausse le chiffre d’affaires pour tenir compte de l’acquisition italienne, soit une croissance organique de 5% à 7%, un chiffre d’affaires de 353 millions d’euros et une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%.