Aubay vient d’annoncer ses résultats du premier semestre 2017. Au cours de la période, l’ESN a réalisé un chiffre d’affaires de 170,4 millions d’euros en hausse de 3,7% à périmètre constant. La croissance du deuxième trimestre s’élève à 0,3%. L’activité en France est en retrait de 1,6% à 44,6 millions d’euros, retrait que la société attribue à un effet calendaire très défavorable (avec un impact estimé à -5 points de croissance) et à un effet de base très élevé (+14,6% de croissance interne au deuxième trimestre 2016). Tous les indicateurs de gestion (prix de vente, accélération du recrutement, amélioration du taux de productivité) se sont toutefois améliorés entre le premier et le deuxième trimestre.

Sur l’ensemble du semestre la France affiche une croissance organique de 1,9% à 92,4 millions d’euros. A l’international, la hausse est de 5,9%, grâce notamment à un marché de l’emploi plus favorable. L’Italie, la Belgique et le Luxembourg se distinguent par leur croissance. Enfin, la péninsule ibérique, tirée par le Portugal, continue son fort développement.

Le taux de productivité au deuxième trimestre s’est amélioré pour s’établir à 93,4% contre 92,3% un an auparavant. En matière d’effectif, Aubay a franchi le cap des 5.000 collaborateurs. L’effectif total était en effet de 5.057 collaborateurs au 30 juin 2017 contre 4.899 au 31 décembre 2016 et 4.890 un an plus tôt. La marge opérationnelle courante sur le semestre est attendue proche de celle du premier semestre de l’an dernier qui était de 8,8%.

La signature de projets significatifs au second trimestre, un niveau d’inter-contrats très bas et demande forte sur toutes les zones géographiques permettent à l’ESN de confirmer ses objectifs 2017, à savoir une croissance organique de 5 à 7%, en accélération au second semestre, et une rentabilité opérationnelle entre 9 et 10%.