En croissance de 19,2%, dont 8,7% en organique, le chiffre d’affaires 2016 d’Aubay dépasse la barre des 300 millions d’euros pour s’établir à 326,4 millions d’euros.

La marge opérationnelle courante est de 9,7%, au-dessus de l’objectif fixé en début d’exercice de 9,1%. L’ESN attribue ces bons résultats à « un contexte de marché porteur dû à l’essor du digital, de l’efficacité commerciale des équipes, d’un savoir-faire reconnu en termes d’exécution des projets et de la bonne maîtrise des coûts ». La marge opérationnelle courante atteint 10,2% en France et à 9,7% à l’International, à comparer respectivement à 10,6% et 8,3% en 2015.

Le résultat opérationnel progresse de 22,8% à 30,0 millions d’euros, après intégration des charges non courantes de 1,5 million d’euros (essentiellement des charges de restructuration). Le résultat net part du groupe bondit de 32,6% pour s’élever à 21,3 millions d’euros. Il s’agit du plus haut niveau historique de résultat du groupe. Le bénéfice par action s’établit à 1,63 euros contre 1,22 euro en 2015.

Les effectifs du groupe étaient au 31 décembre de 4.899 collaborateurs contre 4.667 un an auparavant.

L’ESN s’attend à un bon cru 2017. « Le contexte du marché continue d’être porteur principalement en raison de l’essor du digital et de la recherche de rationalisation des systèmes existants, ce qui débouche sur des investissements significatifs chez les clients du groupe dans tous les secteurs d’activités », indique Aubay qui s’estime bien profilé en termes d’offres et de position géographique pour profiter de cette forte demande.

Aubay, qui porte en ce moment ses efforts de recrutement, vise une croissance organique comprise entre 5% et 7%, soit un chiffre d’affaires de 346 millions d’euros (milieu de fourchette). Malgré un calendrier défavorable (2 jours ouvrés en moins cette année), il prévoit une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%,

Le conseil d’administration proposera lors de l’assemblée générale du 10 mai le versement d’un dividende de 0,41 euro, contre 0,30 euro au titre de l’exercice 2015 (un acompte de 0,18 euro a été versé en novembre).