Aubay a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 80,8 millions d’euros au cours du 3ème trimestre en progression annuelle de 6,6%, intégralement en croissance organique. L’accélération de celle-ci, par rapport au 1er semestre 2017, est constatée aussi bien en France (3,5% contre 1,9%) qu’à l’international (10,5% contre 5,9%). Cela, notons-le, malgré un jour de facturation en moins par rapport au troisième trimestre 2016 et un effet de base très élevé (+ 7,2% de croissance interne à l’époque). Sur les 9 premiers mois de l’exercice, la croissance organique de l’ESN atteint 4,6%, soit 2,4% dans l’Hexagone et 7,3% à l’international. « La transformation numérique est le principal moteur des investissements et agit comme un catalyseur de la demande sur tous les pans du système d’information chez les clients », constate la société qui estime que les efforts portés sur les ressources humaines et en particulier sur le recrutement portent leurs fruits et seront poursuivis. L’effectif net a ainsi fortement progressé au cours du le trimestre pour atteindre 5.182 collaborateurs fin septembre contre 5.057 fin juin, soit 125 personnes de plus. En intégrant les effectifs issus de l’acquisition récente en Italie (fonds de commerce dont le nom n’est toujours pas dévoilé), consolidée à partir du 1er octobre 2017, l’effectif total de la société dépasse les 5.700 collaborateurs. Le taux d’activité du groupe au cours du troisième trimestre recule très légèrement mais reste à un niveau élevé avec 94,0% contre 94,2% un an plus tôt. Depuis le début de l’année, ce taux est en progression constante.

La demande restant soutenue chez tous les clients et sur toutes les zones géographiques, Aubay confirme ses objectifs révisés à la hausse le 13 septembre dernier. A savoir, une croissance organique de 5% à 7%, un chiffre d’affaires annuel de 353 millions d’euros compte tenu de l’acquisition italienne et une marge opérationnelle courante annuelle comprise entre 9% et 10%.

La société versera un acompte sur dividende de 0,23 euro le 10 novembre prochain.