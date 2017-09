Le 1er septembre Atempo a été officiellement cédée, par ASG Technologies à Luc d’Urso, CEO et président de Woxoo, un éditeur spécialisé dans la synchronisation et le partage des données informatiques. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.

En se libérant de l’éditeur américain, Atempo entre dans un nouveau chapitre d’expansion explique un communiqué de l’entreprise. « En tant qu’entreprise indépendante, Atempo sera plus agile et plus dynamique, profitant d’investissements accélérés et d’opportunités commerciales étendues, nous permettant de nous consacrer plus à ce que nous faisons de mieux : servir nos clients avec l’aide de nos partenaires, et développer les innovations qui les aideront à atteindre leurs objectifs », précise dans le document Luc d’Urso.

Désormais français, le spécialiste de l’archivage et de la protection des données, permet au nouveau groupe Atempo-Wooxo, fort de 150 collaborateurs, d’entrer dans le Top 50 des éditeurs de logiciels du palmarès Truffle. Il lui permet surtout de couvrir tous les segments du marché professionnel. « Notre objectif est de fournir aux organisations de toutes tailles des solutions de protection des données pour les systèmes physiques et virtuels. Nous sommes impatients d’accélérer notre croissance et d’étendre nos offres pour répondre aux besoins en constante et rapide évolution du marché de la protection des données et de la continuité de l’activité, en nous appuyant sur notre réseau de partenaires mondial », indique encore le CEO du groupe. Voilà qui devrait plaire aux intégrateurs, revendeurs et fournisseurs de services managés. Ceux-ci, de même que les clients, bénéficieront d’un support étroit via les filiales et bureaux en Europe (Allemagne, Benelux, Espagne, France, Italie, Portugal, et Royaume-Uni), aux États-Unis, et en Asie (Chine, Corée du Sud, Singapour), promet Luc d’Urso qui indique que le réseau de distribution est actuellement en pleine expansion en Afrique, un continent qui représente une opportunité de développement supplémentaire.

Créé en 1992, l’éditeur Atempo revendique plusieurs milliers d’entreprises clientes dans le monde entier, « qui manipulent des volumes de données allant de quelques centaines de téraoctets à plusieurs pétaoctets ». Son offre consiste en une suite logicielle incluant la solution de protection des données d’entreprise Time Navigator (ATN), la solution de protection des données des postes de travail Live Navigator (ALN) et Digital Archive (ADA), une solution de protection des données non structurées.

De son côté, Wooxo développe des solutions logicielles permettant d’éliminer le risque d’interruption d’activité et de perte de données informatiques à la suite d’un sinistre informatique, quelle qu’en soit la nature (erreur de manipulation, défaillance matérielle, catastrophe naturelle, ou malveillance). Partenaire du programme gouvernemental Transition Numérique depuis sa création et membre du pôle solutions de sécurisation de la messagerie de l’association Hexatrust, Wooxo a été labellisée entreprise innovante en 2011, lauréate des Trophées Innovation TIC PACA 2012, classée au palmarès des Entreprises d’Avenir au prix EY pendant deux années consécutives et enfin, nommée aux Trophées de la Sécurité en 2016.

