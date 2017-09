Après avoir pris son indépendance sous la houlette de Luc d’Urso, le spécialiste de la protection des données Atempo accentue sa communication. L’entreprise lance son Tour de France 2017 et va à la rencontre de ses partenaires et clients. « Cette initiative permet de renforcer notre proximité avec nos clients et notre réseau de partenaires et de mieux les connaître. C’est aussi l’occasion pour nos équipes de présenter nos ambitions tant au niveau du marché français qu’au niveau européen et mondial en matière d’archivage et de protection des données », précise Luc d’Urso dans un communiqué.

Atempo fera étape à :

Lyon (Décines) au Groupama Stadium

Strasbourg au stade de la Meinau

Toulouse au Stadium de Toulouse

Nantes au Stade de la Beaujoire

Lille (Villeneuve d’Asq) au Stade Pierre Mauroy.

Toutes les étapes auront lieu de 9h30 à 12h00 et seront suivie d’un cocktail dinatoire.