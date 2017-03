Président de la société depuis neuf ans, Jean-Paul Chapron profite de la sortie de MBO Partenaires pour reprendre la majorité du capital d’ASI en y associant une vingtaine de cadres de l’entreprise. Il réalise cette opération avec l’appui du fonds Ouest Croissance, filiale de la Banque Populaire de l’Ouest, qui entre au capital aux côtés de BNP Paribas Développement, actionnaire depuis 2004, et du fondateur de l’ESN, Alain Boulicot.

Basée à Saint-Herblain près de Nantes, la société créée en 1993 réalise 95% de son chiffre d’affaires dans la prestation de services. Ses 360 collaborateurs opèrent depuis le siège et des agences situées à Paris, Rennes, Niort, Brest et Lyon.

Au cours du premier semestre, ASI a réalisé un chiffre d’affaires de 16,4 millions d’euros, en croissance de 8% sur un an. L’ESN n’a pas publié ses résultats du deuxième semestre mais indique dans son communiqué qu’elle a généré en 2016 un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros.

Elle se déclare désormais « en ordre de marche pour se développer sur l’ensemble de ses métiers : la digitalisation des processus et des services, la valorisation des données et la business intelligence, les plateformes collaboratives et la transformation de la relation client ». ASI compte tout particulièrement accélérer sa pénétration dans les grands comptes.

La société prévoit de renforcer ses effectifs, notamment à Paris tout en accélérant en parallèle ce que Jean-Paul Chapron appelle le « province-shore » qui consiste à réaliser dans les centres de services de Nantes, Rennes et Lyon, des projets signés à Paris.

Le président de la société joue en effet la carte régionale, ce qui a d’ailleurs dicté le choix de son partenaire financier. « Nous accompagnons des entreprises et organisations publiques dans leur transformation digitale partout en France. Mais il était important pour moi de m’associer à un partenaire financier régional. Je suis très attaché à cette région, j’y suis très impliqué notamment en tant que délégué du Syntec Numérique », précise dans un communiqué Jean-Paul Chapron.