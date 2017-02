L’éditeur Ascom a entrepris une transformation depuis plusieurs années pour renforcer sa présence dans le domaine de la santé, dans lequel le groupe possède déjà une part de marché significative.

Il a ainsi acquis récemment l’activité Appel Infirmières de GE ainsi qu’UMS, spécialiste des logiciels de santé dans le domaine du Medical Device. Par ailleurs, la signature d’accords stratégiques avec des sociétés du secteur telles que GE, Dräger, Siemens, Philips et Spacelabs, a permis d’élargir son offre, ce dont profite la filiale française.

« En France, la santé représente plus de 70% de nos ventes. Nos offres de produits sont en permanente évolution pour répondre aux besoins de nos clients. Nos acquisitions visent à nous donner un impact plus significatif et être un leader du marché », commente dans un communiqué Philippe Billet, directeur général Ascom France et Europe du Sud.

Pour répondre à l’évolution de l’offre et être mieux centré sur les segments de marché prioritaires, l’organisation commerciale évolue dans l’Hexagone et en Europe du Sud. Deux directions commerciales ont ainsi été créées : Enterprise et SMB (Small & Medium Business). L’équipe Enterprise sera en charge des partenaires qui ciblent les marchés hospitaliers et industries, tandis que l’équipe SMB aura pour mission de renforcer le réseau de distribution certifié dans la santé pour continuer à développer l’offre à destination des maisons de retraite.

« Ces évolutions font écho à la volonté d’apporter des solutions sur-mesure à nos clients et partenaires, quels que soient leur taille, leurs problématiques techniques et leur secteur d’activité », estime Philippe Billet.