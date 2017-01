L’emblématique fondateur de feu RBS revient au premier plan de l’écosystème IT alsacien en homme-orchestre de l’agence strasbourgeoise du lyonnais AS-PC. Au printemps 2013, lorsque ce dernier est évincé de sa société, AS-PC cherche à se diversifier dans les systèmes ouverts. La société est à l’époque un pure player IBM spécialisé dans les systèmes AS/400 (System i5) et les serveurs P series. Elle réalise près de 3,8 M€ de chiffre d’affaires annuel mais sa croissance commence à s’essouffler.

Dès la fin 2013, AS-PC commence à faire appel aux services de Daniel Romani et de quelques-uns de ses ex-collaborateurs clés chez RBS, notamment Roberto Gessa, l’un de ses meilleurs experts en systèmes et stockage. Ensemble, ils créent l’agence de Strasbourg d’AS-PC et développent le chiffre d’affaires en se concentrant sur le négoce d’infrastructures et la fourniture de services managés autour de quelques marques de références comme Netapp, IBM (QRadar, TSM), Sophos… mais également autour de quelques acteurs de niche comme Nutanix, Commvault et par la suite Rubrik.

Et ça marche ! En an, le chiffre d’affaires passe de 3,77 M€ à 7,3 M€ (+94% !). Et la barre des 11 M€ vient d’être franchie à l’issue de l’exercice 2016 clos le 30 septembre dernier, assure Daniel Romani. Dans le même temps, les effectifs sont passés de 6 à 25 personnes.

Toujours dirigée par son fondateur Patrick Cribier, la société vient d’investir dans une seconde infrastructure d’hébergement en Martinique en complément de celle qu’elle exploite à Strasbourg depuis 2014. Elle opère plusieurs offres de services managés, notamment un service d’externalisation de sauvegarde basée sur la technologie CommVault, un service de sécurité articulé autour de la plateforme SIEM QRadar et une offre d’hyperconvergence infogérée d’origine Nutanix.

La société a également développé des expertises autour l’offre de sauvegarde de nouvelle génération Rubrik, de la plateforme ToIP open source Asterix, de l’offre de gestion de conteneurs de Docker, des technologies de stockage orientées objet Swift et des solutions de dernière génération de Netapp (StorageGrid, AltaVault…).

Fort de l’expérience accumulée dans l’hyperconvergence et le stockage objet et compte tenu des capacités de ses infrastructures datacenter, AS-PC souhaite développer cette année des partenariats avec des sociétés (startups, éditeurs SaaS, intégrateurs d’applications) ayant besoin de stocker d’importants volumes de données.