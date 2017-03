Selon Keerti Meloke, son fondateur et responsable, Aruba Networks – racheté il y a tout juste deux ans par HPE pour 2,7 milliards de dollars – aurai pris tout récemment plus de quatre points de part de marché à Cisco. « Nous les avons gagnées parce que le marché est passé de la connectivité à l’expérience utilisateur. Aujourd’hui nous ne menons plus grâce à la connectivité, nous menons grâce à l’expérience utilisateur. A quoi pense l’utilisateur mobile lorsqu’il est dans un bureau ? A la connectivité dont il a besoin pour conserver son expérience utilisateur. Je crois que c’est cela qui prédomine dans les grands environnements de type campus, et qui nous permet technologiquement de nous différencier de Cisco », a-t-il expliqué à au cours d’un entretien accordé à nos confrères de CRN à l’occasion d’ Aruba Atmosphere 2017.

Selon lui, la politique d’acquisitions d’Aruba permet de fse distinguer de l’équipementier de San Jose. « Des acquisitions comme celles de Rasa Networks et de Niara (ndlr : Startup spécialisée dans l’analyse comportementale) nous permettront longtemps de nous différencier, notamment avec le machine learning et l’intelligence artificielle. Les clients consultent notre feuille de route et se disent ‘Parfait, ce n’est pas une décision passagère, mais un partenariat sur le long terme avec un fournisseur qui ne répond pas uniquement à mes besoins actuels mais répondra également à mes besoins dans le futur’. L’innovation est importante, l’expérience est importante. L’analytique et les connaissances que nous pouvons offrir sont des différenciateurs importants. »

D’autres acquisitions ne sont d’ailleurs pas exclues, notamment dans les domaines de la sécurité et de la mobilité, considérées comme des vecteurs de croissance.