Jeune pousse créée début 2015, Artifakt propose aux entreprises une solution SaaS leur permettant de déployer rapidement et de gérer facilement leurs applications Web dans le Cloud. La technologie microservices d’Artifakt permet de déployer sur Amazon Web Services (et bientôt sur Google Cloud Platform et sur Azure) les principaux CMS, ERP, CRM et plateformes e-commerce du marché.

En quelques clics, il est possible mettre en oeuvre un environnement optimisé pour AWS intégrant les applications à migrer, leurs données et leurs paramètres de configuration. Le tout pourra ensuite être géré de manière intuitive y compris les parties montée en charge et mises à jour/gestion des changements. Il est également possible de bénéficier en option de fonctionnalités de par-feu applicatif et de CDN (réseau de diffusion de contenu).

Artifakt vise toutes les entreprises qui ont besoin de gérer beaucoup d’applications : les grands comptes mais aussi les agences Web et les hébergeurs-infogéreurs. La jeune pousse mise sur ces deux dernières catégories d’acteurs pour pénétrer le marché des entreprises de taille intermédiaires et des PME. Des entreprises qui peuvent être attirées par les avantages du multi-cloud mais qui n’ont pas forcément les compétences en interne pour s’y lancer seules.

« Notre outil intéresse particulièrement AWS, dont nous sommes certifiés Consulting Partner, car il permet justement d’adresser ces petites et moyennes entreprises qu’AWS a du mal à atteindre en raison de la complexité de sa plateforme », décrypte Aymeric Aitamer, co-fondateur et directeur général d’Artifakt.

Un mois après avoir lancé sa solution en version commerciale, Artifakt revendiquait en juillet dernier une centaine d’utilisateurs de son offre, une dizaine de clients payants (parmi lesquels Veolia et Pandacraft) et déjà deux partenaires : les hébergeurs-infogéreurs Oxalyde et Aqua Ray. Sortie de sa phase incubation il y a deux mois, la société, qui compte 6 salariés, cherche à lever des fonds pour doubler son effectif et préparer son entrée sur le marché américain.