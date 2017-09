Après la création de sa nouvelle marque commerciale et la refonte de son identité visuelle, le Groupe Artemys (anciennement Groupe Permis Informatique) s’agrandit et annonce l’acquisition d’Arcatem. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Créée en 2008, Arcatem, structure de 70 consultants pour un chiffre d’affaires 2016 de 6,7 millions d’euros, accompagne des entreprises grands comptes et des PME dans l’optimisation de leurs projets d’architecture réseau et de sécurisation de leur système d’information. Elle propose des prestations autour du conseil, de l’audit, de l’exploitation, de l’architecture et de l’ingénierie des infrastructures LAN / WAN, de la sécurité, des systèmes et des environnements virtuels. Le rapprochement avec Arcatem va ainsi donner l’opportunité au groupe Artemys de compléter ses activités existantes.

Le nouveau groupe compte 450 collaborateurs et est constitué de cinq entités : Artemys (anciennement Permis Informatique), Artemys Normandie, Arcatem, Amontech et Brocelia.