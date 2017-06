Arrow Electronics va distribuer sur le continent américain et la zone EMEA l’ensemble du portefeuille de produits d’Ixia, un spécialiste des solutions de test, de visibilité et de sécurité visant à renforcer les applications à travers les réseaux physiques et virtuels des entreprises.

Le portefeuille comprend :

L’offre Network Visibility à destination des équipes sécurité et maintenance IT et qui comprend du hardware avec les Bypass Switchs, destinés à maximiser la résilience, ainsi que des applications de récolte de données en temps réel des menaces.

Les solutions de test d’Ixia, qui évaluent et valident les performances des réseaux, des terminaux et des services.

Le portefeuille de sécurité d’Ixia, qui comprendBreakingPoint Virtual Edition, une solution de test virtuel devant permettre aux entreprises d’optimiser leurs investissements et performances en matière de sécurité, et ThreatArmor, qui bloque les connexions des adresses IP malveillantes connues et des pays non fiables.

« Grâce à Ixia, nous renforçons notre portfolio Sécurité. Ixia joue un rôle déterminant dans nos domaines de prédilection, comme le cloud, la mobilité, le SDN et l’Internet des objets. En outre, Ixia compte parmi ses partenariats de nombreux leaders sur le marché, ce qui est un excellent atout pour nos clients », explique dans un communiqué Nick Bannister, directeur senior chez Arrow.

Depuis avril, Ixia appartient au spécialiste des équipements et logiciels de tests de mesure Keysight Technologies.

Pour en savoir plus : www.keysight.com