Si Arrow affiche toujours une croissance appréciable à l’échelle du groupe (+8%) grâce à son activité distribution de composants électroniques (en croissance de +16%), son activité distribution de solutions informatiques (ECS) continue de perdre du terrain. Sur le trimestre qui s’est achevé le 30 juin dernier, celle-ci a reculé de 6,4% (-5% en monnaie constante) à 2 milliards de dollars de facturations (contre 2,14 Md$ au deuxième trimestre 2016). C’est le quatrième trimestre consécutif de baisse de ses revenus (en monnaie constante). Le recul est encore plus marqué en Europe où ses revenus fondent de 10,8% (7% en monnaie constante) à 642 M$. Les ventes européennes avaient déjà reculé de 7% au premier trimestre, de 22% au quatrième trimestre 2016 et de 9% au troisième trimestre 2016.

En cause, le déclin prononcé de ses activités traditionnelles de distribution de serveurs et de systèmes de stockage. Mais, lors de sa conférence téléphonique de présentation des résultats aux analystes, Sean Kerins, le président d’Arrow ECS a indiqué que le taux de décroissance des ventes serveurs avait eu tendance à diminuer et que celui des systèmes de stockage n’accélérait plus. « En matière de stockage, nous sommes encore au milieu d’une transition technologique qui s’étire sur plusieurs trimestres », a-t-il expliqué en substance. Avant de préciser que les ventes de stockage convergé, hyperconvergé et SSD enregistraient des croissances à deux chiffres et qu’elles représentaient désormais 60% de son business stockage, contre 40% il y a un an.

Malgré cette chute des ventes, Arrow a plusieurs motifs de satisfaction. D’abord, son résultat d’exploitation reste bon, autour de 5,6% du CA (en hausse de 0,2 points). Surtout, ses ventes cloud s’envolent notament grâce à l’afflux d’une nouvelle clientèle de fournisseurs de services hébergés et de VARs non traditionnels attirés par son expertise acquise dans les domaines du digital, du Cloud hybride et des objets connectés. Le VAD estime ainsi que son volant d’affaires Cloud & Digital atteindra cette année 1 milliard de dollars, soit cinq fois plus que celui qu’il avait atteint en mai 2016. Apparemment, ses investissements continus depuis plusieurs années dans sa place de marché Cloud, ArrowSphere, sa plateforme digitale et les objets connectés, commencent à porter leurs fruits. S’ajoute à cela la très bonne performance de ses logiciels d’infrastructures – qui se substituent de plus en plus à ses ventes de matériels, de ses solutions de virtualisation, de sécurité et de ses services.