Le cabinet de conseil en innovation technologique et en systèmes d’information Palo IT vient de désigner Arnaud Fausse pour succéder à Frédéric Bermaroyat à la tête de son entité française. Ce dernier prend la direction de l’Asie pour y développer l’activité du cabinet tourangeau. Rentré en fonction en mars 2017, Arnaud Fausse a la responsabilité de la direction des quatre bureaux de Palo IT en France (Paris, Nantes, Nancy et Toulouse) et d’une équipe de plus de 70 personnes. Il apporte à Palo IT plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du conseil tournée vers l’entreprise digitale. Ce diplômé de l’Ensea était récemment partner au sein d’Octo Technolgy (racheté par Accenture au mois de mars). Il a travaillé auparavant chez Schlumberger puis chez Valtech.

Créée en 2009, Palo IT rassemble aujourd’hui 300 collaborateurs de plus de 25 nationalités, répartis entre Paris, Toulouse, Nancy, Nantes, Singapour, Hong Kong et Mexico City. La société, qui compte parmi ses clients de nombreuses sociétés du CAC 40, a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros.