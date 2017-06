Arbor Networks a nommé James Cater au poste de vice-président et directeur général pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. La filiale sécurité de Netscout réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’international et est présente dans la zone EMEA depuis plus de 15 ans. James Cater sera responsable de la conduite des initiatives d’Arbor Networks en matière de ventes et de canaux de distribution, à l’heure où la société poursuit sa stratégie de pénétration sur les marchés des opérateurs et des entreprises en s’appuyant notamment sur ses solutions de défense contre les attaques DDoS et de protection contre les menaces avancées.

James Cater apporte à Arbor Networks plus de 25 ans d’expérience dans différents secteurs, notamment auprès d’opérateurs, au sein d’entreprises multinationales ou encore dans les domaines de la santé ou des services financiers. Il rejoint l’éditeur de cybersécurité en provenance de Tata Communications où il était vice-président en charge de la division Global Systems Integrators.

« Arbor Networks est une entreprise de sécurité axée sur la vente indirecte et profondément attachée au succès de ses partenaires », commente dans un communiqué Tony King, SVP ventes internationales d’Arbor Networks. « L’expérience de James Cater dans la mise en place de partenariats stratégiques mutuellement profitables, ainsi que de la gestion des ventes au service de la croissance pour un leader du marché, constitue un apport idéal pour Arbor Networks. »