Le 18 août dernier, Vishal Sikka démissionnait de son poste de CEO d’Infosys. Raison de ce départ : une lutte interne entre la direction et certains actionnaires fondateurs de la société qui n’ont apparemment jamais admis qu’Infosys puisse être dirigé par un professionnel venu de l’extérieur. L’annonce de son départ a fait plonger le titre. « Ce fut une des décisions les plus dures de ma vie mais je sentais que je devais le faire », déclarait voici quelques jours à Forbes le dirigeant. Après avoir accepté un poste de vice-président de la société afin « d’accompagner la transition », il abandonnait brusquement hier ces nouvelles fonctions, plongeant l’ensemble du secteur IT dans une certaine perplexité.

D’après le Times of India, il serait sur le point d’accepter le poste de directeur technique d’HPE que le conseil d’administration du constructeur lui a proposé. Un poste qui lui conviendrait parfaitement. En effet, ce docteur en intelligence artificielle de l’université de Standford était, avant d’accepter il y a trois ans le rôle de CEO d’Infosys, directeur technique de SAP. Selon nos confrères, c’est parmi les options qui s’offrent à lui, celle qu’il préfère.

Le poste de CTO est libre chez HPE depuis le départ l’an dernier de Martin Fink. Ce dernier a rejoint en janvier dernier Western Digital pour y occuper les mêmes fonctions.