Après 12 années consacrées à Microsoft, Nicolas Petit rejoint le groupe Altice en tant que directeur du marketing, en charge des activités commerciales et marketing B2B et B2C, sous l’autorité du CEO, Michel Combes. Il quitte ainsi Redmond, où depuis septembre 2016 il était directeur général Global Marketing & Operations du groupe Microsoft. Il aura ainsi passé moins d’un an aux Etats-Unis, la plus grande partie de sa carrière s’étant déroulée chez Microsoft France.

Diplômé de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, de l’institut d’études politiques de Paris et d’HEC, Nicolas Petit avait tout d’abord rejoint Thomson Multimedia pour y occuper pendant un peu plus d’un an les fonctions de manager marketing stratégique. Il avait ensuite rallié Arthur D. Little comme Engagement Manager. C’est en février 2015 qu’il était entré chez Microsoft France où il fut notamment directeur de la division Communications mobiles, directeur du marketing de la division Consommateurs et online et enfin directeur général, directeur des Opérations et du marketing.