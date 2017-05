Apple va bénéficier d’avantages fiscaux de la part du gouvernement indien. La firme à la pomme va ainsi pouvoir importer librement des composants à condition qu’ils soient utilisés dans des usines locales.

Apple souhaite augmenter considérablement la production d’iPhone destinés au marché indien à Bengalore dans le sud du pays. La fabrication d’iPhone SE a d’ailleurs débuté dans l’usine de Wistron, un sous-traitant taïwanais, basée dans la ville. Ces smartphones devraient commencer à alimenter le marché local dès ce mois.

La firme de Cupertino, qui a vu ses ventes d’iPhone reculer de 1% au cours du premier trimestre et qui subit une concurrence de plus en plus forte sur le marché chinois, espère bien étendre sa part de marché en Inde, un des plus grands marchés mondiaux.