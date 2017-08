À 45,4 milliards de dollars, Apple a enregistré une croissance de 7% de son chiffre d’affaires sur son troisième trimestre fiscal clos clos le 1er juillet. Son activité dominante reste L’iPhone avec des ventes atteignant 24,84 milliards de dollars, en hausse de 3%. Les ventes de Mac ont progressé pour le troisième trimestre d’affilée et affichent croissance de 7% sur le trimestre à 5,9 milliards de dollar. Des ventes qui ont profité du rafraîchissement la gamme en juin. Après trois années de décrue, les ventes d’iPad ont repris le chemin de la croisance avec une hausse de 2% par rapport aux 4,87 milliards de dollars enregistrés sur la même période de l’an dernier. Un retour à la croissance due en partie à l’introduction d’une version plus abordable de l’iPad 9,7 pouces et à celle d’un iPad 10,5 pouces. En nombre d’unités, les ventes d’iPad ont ainsi progressé de 15%.

Mais ce sont surtout les services, qui regroupent notamment les revenus générés par l’AppStore, iTunes, AppleCare, Apple Pay…, qui ont tiré la croissance d’Apple, avec une progression de 22% à 7,26 milliards de facturations. L’Apple TV, l’Apple Watch, l’iPod et les accessoires relèvent de la catégorie autres produits, qui a progressé de 23% à 2,73 milliards de dollars.

Apple a fait état de prévisions élevées pour son quatrième trimestre fiscal (entre 49 et 52 milliards) laissant penser que la sortie de l’iPhone 8 pourrait intervenir sur ce trimestre en plus du lancement lancement de nouveaux modèles de 7S et 7S Plus.

Le résultat net s’établit à 8,71 milliards de dollars.