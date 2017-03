Apple a confirmé l’acquisition de DeskConnect, une startup à l’origine de l’application Workflow. Les conditions financières de l’opération, comme c’est toujours le cas pour la firme à la pomme, demeurent confidentielles.

DeskConnect a été fondée en 2012 par quatre jeunes étudiants, Ari Weinstein, Conrad Kramer, Ayaka Nonaka et Nick Frey. La jeune pousse, qui compte 9 salariés, a obtenu des financements de la part des fonds d’investissement Lowercase Capital, Eniac Ventures et General Catalyst.

L’utilitaire Workflow fait le lien entre divers appareils sous iOS enregistrés avec le même compte sans qu’ils soient connectés entre eux afin de transférer du contenu affiché ou des fichiers. Il permet également de grouper des chaînes d’actions à partir de plusieurs applications Apple ou tierces (Dropbox, Facebook…) afin d’automatiser des tâches compliquées.

L’application Workflow s’était vu décerner l’Apple Design Award et avait été désignée « Best of 2015 » de l’App Store.

Il est probable que la prochaine étape consistera à associer Workflow avec Siri. En attendant, l’application demeure accessible sur l’App Store. Particularité : elle est désormais gratuite.

« Nous sommes ravi de rejoindre Apple. Nous travaillons étroitement avec Apple depuis le tout début lorsque nous avons créé notre société et, en tant qu’étudiants assistant à WWDC (ndlr : la conférence des développeurs d’Apple), nous avons développé et lancé Workflow, qui depuis lors a eu un succès incroyable sur l’App Store. Nous allons rapidement nous mettre au travail à cet autre niveau qu’est Apple afin de contribuer à des produits qui touchent les gens dans le monde entier », affirme dans un communiqué le CEO de DeskConnect, Ari Weinstein.