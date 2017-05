Apple a fait l’acquisition de Lattice Data une jeune pousse issue du projet de recherche DeepDrive de l’université de Stanford en Californie. Selon TechCrunch, qui a dévoilé l’information, l’opération a été finalisée il y a deux semaines. Nos confrères, qui se basent sur des sources présentées comme proches du dossier, affirment que la firme à la pomme a déboursé pour cela environ 200 millions de dollars. Cette dernière a confirmé l’opération par son habituel et laconique communiqué. « Apple achète de temps à autre des petites entreprises technologiques et, généralement, nous ne discutons pas de nos objectifs ni de nos projets », indique le document sans fournir de chiffres.

Spécialiste du machine learning et du data mining, la start-up transforme les données non structurées (textes et images) en données structurées afin de les traiter dans les outils traditionnels d’analyse des données. Selon le Silicon Valley Business Journal, la société a travaillé récemment sur l’optimisation des systèmes d’IA Alexa d’Amazon et Boxby de Samsung. Une expérience qui devrait sans doute profiter à Siri.

Parmi les fondateurs de Lattice Data on trouve le professeur de Stanford Christopher Ré, le professeur associé à l’université de Michigan Michael Cafarella, connu pour avoir participé au lancement d’Hadoop, ainsi que Raphael Hoffman, l’ingénieur en chef de la jeune pousse qui vient tout juste de rejoindre Google, et Feng Niu, un ex-Google, diplômé de l’université de Tsinghua en Chine. Le CEO de l’entreprise est depuis octobre 2016 Andy Jacques, qui a notamment occupé des fonctions de direction chez Salesforce et Good Technology.