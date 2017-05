Apple pourrait limiter la capacité des DRAM des futurs iPhone afin de compenser la hausse des composants mémoire qui impacte ses profits révèle Computerworld qui s’appuie sur un rapport de TrendForce.

Au cours de la présentation de ses résultats trimestriels, la firme à la pomme a estimé que la hausse des prix des DRAM et des NAND se poursuivrait au moins à moyen terme. Selon TrendForce, la DRAM de l’iPhone 8 sera plafonnée à 3Go. Les afficionados qui s’attendaient à une mémoire de 4 Go pour fêter le 10ème anniversaire de l’iPhone devront patienter jusqu’en 2018, voire 2019 indiquent les analystes de l’observatoire.

TrendForce prévoit par ailleurs la sortie de 3 nouveaux iPhone cette année. Deux d’entre eux – un modèle doté d’un écran Amoled de 5,8 pouces et un smartphone équipé d’un écran LCD de 5,5 pouces – auront une capacité mémoire de 3 Go. Le troisième, doté un écran 4,7 pouces LCD recevra une DRAM de 2 Go.

Rappelons que l’actuel iPhone 7 Plus est équipé d’une mémoire LPDDR4 de 3 Go tandis que l’acheteur d’iPhone 7 doit se contenter de 2 Go. Des mémoires qui, semble-t-il, sont fournies par Samsung.

Si les prévisions de TrendForce sont avérées, cela va à l’encontre de la tendance actuelle qui veut que les fabricants de smartphones augmentent la capacité de la mémoire afin de répondre à l’appétance des utilisateurs pour le multimédia, les jeux, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle. Computerworld indique qu’une version du Samsung Galaxy S8, uniquement commercialisée en Corée du Sud, est dotée d’une mémoire de 6 Go.