Qui sont les cinq plus gros employeurs de la Silicon Valley ? Le numéro un est Apple. Un petit quart (25.000) des 116.000 salariés de la firme à la pomme travaillent dans « The Valley » nous apprend le Silicon Valley Business Journal. Viennent ensuite Alphabet (20.000 des 73.000 employés du groupe), Cisco (15.700 sur 72.000) et Tesla (10.000 sur 30.000). Facebook clôt ce Top 5 avec 9.385 salariés sur 18.770. Admirons la précision…