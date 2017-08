Après avoir signé ces dernières années des accords de partenariat avec IBM, Cisco et SAP, puis avec Deloitte Consulting il y a un an, Apple accroche un nouveau un nouveau cabinet conseil à sa locomotive : Accenture.

L’objectif de tous ces partenariats est d’introduire iOS dans les entreprises par le biais d’applications sur mesure. L’accord avec le géant du conseil prévoit la mise en place dans un certain nombre d’Accenture Digital Studios sélectionnés d’équipes mixtes (Apple et Accenture) de designers, programmeurs, architectes de données, scientifiques, ainsi que de concepteurs de logiciels et de matériels, afin de développer de nouveaux outils et services basés sur l’iPhone et l’iPad. « Il s’agit de nouveaux services d’écosystème destinés à aider les clients à répondre aux exigences d’intégration d’iOS pour la connexion de systèmes back-end, en s’appuyant sur l’expertise d’Accenture en matière d’intégration des systèmes et des atouts propres à iOS développés par Apple en collaboration avec des partenaires clés comme SAP et Cisco », indique un communiqué des deux partenaires. Les équipes développeront également « des services de migration permettant aux clients de transférer rapidement et facilement leurs applications et données actuelles vers des applications iOS modernes ». L’accent est par ailleurs mis sur l’internet des objets « avec de nouveaux outils, ainsi que des modèles et du code préconçus pour permettre aux clients de mieux tirer parti des données provenant des plateformes IoT dans leurs applications iOS, afin d’améliorer l’efficacité de leurs salariés ».

« En démarrant avec l’iPhone il y a 10 ans, puis avec l’iPad, Apple a transformé les méthodes de travail. Pourtant nous pensons que les entreprises ont à peine commencé à effleurer les potentialités de nos produits », commente dans le communiqué le CEO d’Apple, Tim Cook. « Apple comme Accenture sont des leaders dans le développement d’expériences utilisateurs incroyables. Ensemble nous pouvons continuer de moderniser en profondeur la manière dont les entreprises exploitent les solutions formidables qui s’appuient sur les caractéristiques exceptionnelles des technologies d’Apple. » Le CEO d’Accenture, Pierre Nanterme, est un peu plus sobre dans ses propos. « En s’appuyant sur notre expérience dans le développement d’applications mobiles, nous pensons qu’iOS est la meilleure plateforme mobile pour les professionnels, c’est pourquoi nous sommes heureux de collaborer avec Apple. En combinant les énormes capacités numériques et l’expertise industrielle d’Accenture avec le leadership d’Apple dans la création de produits qui enchantent les clients, nous sommes en bonne position pour aider nos clients à transformer leur manière de travailler. »