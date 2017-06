Apple a fait l’acquisition de SensoMotoric Instruments (SMI), une entreprise allemande active dans le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.

L’information avait dans un premier temps été divulguée par le site MacRumors. Ce dernier a eu entre les mains un document destiné aux autorités allemandes annonçant le remplacement du responsable de l’entreprise, Eberhard Schmidt, par Ali Sahin, un juriste représentant les intérêts de Vineyard Capital en Allemagne. Or on trouve parmi les dirigeants de ce fonds, Gene Levoff, par ailleurs vice-président chargé des questions juridiques de la firme à la pomme. Le directeur des activités OEM de la firme allemande a également été remercié. Le document précise également que Vineyard Capital a acquis la totalité des actions de l’entreprise. Il apparaissait donc comme probable que Vineyard Capital était une société écran. L’information de MacRumors a été confirmée par la firme de Cupertino dans un communiqué. « Apple achète de temps à autre des petites entreprises technologiques et, généralement, nous ne discutons pas de nos objectifs ni de nos projets », indique le document, reprenant ainsi la formule habituelle de la firme à la pomme dans ce type d’opération. Les conditions financières de l’acquisition ne sont bien sûr pas dévoilées.

Fondé en 1991 à Teltow près de Berlin, SensoMotoric Instruments est spécialisé dans l’eye tracking ou suivi du regard, une technologie utilisée notamment dans les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle. La société a notamment développé une technologie d’eye tracking destinée aux casques de réalité virtuelle comme l’Oculus Rift.

Cette acquisition est peut-être destinée à enrichir la plateforme ARkiT, lancée récemment par Apple.