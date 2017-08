Ce qui se dessinait déjà ces 20 dernières années, continue de se développer : la mutation technolo-gique progresse toujours plus rapidement, les frontières entre travail et vie privée s’estompent de plus en plus. Motivés par les développements de la communication privée, les employés aujourd’hui comptent bien être joignables à tout moment et communiquer aussi à leur poste de travail, par mail ou WhatsApp sur leur smartphone, tablette ou autres appareils mobiles. D’un autre côté, le dogme de la présence obligatoire au travail commence à faire place à des prestations ciblées : du moment que le résultat est probant et les objectifs préalablement définis at-teints, peu importe l’endroit où l’employé fait son travail. Aussi l’évolution vers l’espace de travail illimité « Digital Workplace », « Anywhere Workplace » est irréversible et révolutionne une fois de plus la communication d’entreprise professionnelle.

A quoi donc ressemble le système de communica- tion idéal pour la communication d’entreprise du futur ? Quels en sont les éléments et applications indispensables ? Quels sont les critères à remplir ? Quels sont les risques ?

