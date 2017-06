Antonio Neri est promu avec effet immédiat président exécutif d’HPE, poste occupé jusqu’à présent par Meg Whitman qui reste CEO de l’entreprise. Jusqu’à présent Antonio Neri était senior vice-président et directeur général de l’Enterprise Group qui regroupe les serveurs, le stockage, les réseaux, les services technologiques, les infrastructures convergées, les télécoms et les solutions cloud. Avant la scission de l’entreprise en deux entités, il occupait les fonctions de vice-président et directeur général des BU Servers et Networking d’HP.

En plus de gérer les lignes de produits d’HPE, dans son nouveau rôle il sera chargé de la bonne exécution du plan HPE Next destiné à assurer la croissance et la profitabilité de l’entreprise, et devra s’assurer que celle-ci est bien positionnée pour se développer dans les différents marchés où elle est présente.

« Antonio est un vétéran parmi les responsables du secteur de la technologie. Il a dirigé quelques-unes des principales activités d’HP au cours de ses 22 années de présence dans la société. Après avoir supervisé la refonte de nos services technologiques et la cession d’H3C en Chine, ainsi que l’intégration d’acquisitions critiques telles qu’Aruba, SGI, SimpliVity et Nimble, Antonio m’est devenu indispensable lorsque nous avons bâti la nouvelle Hewlett Packard Enterprise », explique dans un communiqué Meg Whitman. « Sa promotion reflète l’importance de ses contributions à la société en tant que responsable de l’Enterprise Group, qui pèse plus de 80% des revenus de la société. »

Détenteur d’un diplôme en ingénierie informatique de l’université technologique nationale d’Argentine, Antonio Neri a rejoint HP en 1995 en tant qu’ingénieur service client au centre d’appel de la région EMEA. Une belle progression de carrière. Meg Whitman songerait-elle à sa succession ?