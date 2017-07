Acteur des solutions applicatives métiers et des solutions de communication spécialisées dans le domaine de la santé, Ascom France vient de désigner Anne-Delphine Tarade au poste de directrice commerciale SMB. Cette nomination intervient après la création en début d’année de deux directions commerciales : SMB et Entreprise. Anne-Delphine Tarade sera en charge d’animer, renforcer et dynamiser le réseau de distribution de la première de ces deux directions.

Anne-Delphine Tarrade est diplômée de l’Ecole Supérieure de Gestion. Après avoir débuté sa carrière chez Tech Data France puis évolué au sein de Cegetel, elle occupait dernièrement la fonction de responsable Commerciale-Partenaires pour la région Île-de-France chez SFR Groupe Numericable. Elle a donc une très bonne connaissance du channel.

« La satisfaction de nos partenaires a toujours représenté un axe prioritaire et un gage de croissance durable pour Ascom France. L’arrivée d’Anne-Delphine fait écho à notre volonté d’apporter des solutions sur-mesure à nos clients et partenaires, quels que soient leur taille et leurs problématiques techniques », commente dans un communiqué Philippe Billet, directeur général Ascom France et Europe du sud.