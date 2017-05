Rendez-vous annuel des décideurs de l’électronique mondiale, le World Electronics Forum (WEF) se déroulera cette année du 25 au 27 octobre à Angers. Pendant trois jours, le « Davos de l’électronique » devrait accueillir près de deux cents acteurs internationaux de l’économie numérique et de l’électronique ainsi que des chefs d’Etat pour échanger sur les grandes orientations du secteur et nouer des accords.

La capitale angevine s’est fortement investie autour du numérique avec notamment l’inauguration de la Cité de l’objet connecté en 2015, l’ouverture de la Wise’Factory ou encore la labellisation Angers French Tech. La ville a par ailleurs obtenu un soutien de poids pour accueillir le World Electronics Forum en la personne de Gary Shapiro, le patron du CES (Consumer Electronics Show). C’est d’ailleurs lors du CES, le 6 janvier dernier, qu’Angers a été officiellement désignée comme ville hôte de la 22e édition du WEF. Ce sera la deuxième fois uque l’événement se déroulera en Europe après Londres en 2005.

« Avec l’accueil du World Electronics Forum, Angers poursuit son ambition de se faire une place dans l’industrie du futur, indique dans un communiqué Christophe Béchu, maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole. Cet événement de dimension internationale contribue à attirer sur notre territoire des talents et des opportunités économiques. Il est également un levier pour le rayonnement d’Angers et accompagne les acteurs économiques locaux vers de nouveaux marchés. »