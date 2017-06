Sur la période comprise entre février et avril, Android et iOS ont continué d’augmenter leur part de marché dans la plupart des pays du monde indique Kantar dans son World Panel. En Chine, le système d’exploitation de Google représente 83,4% des ventes de smartphones, en hausse de 4,3 points par rapport aux 79,1% d’il y a un an. En revanche, aux États-Unis, Android perd 5,9 points, passant de 67,6% à 61,7% de part de marché.

Il est vrai que les marques partenaires d’Android : Samsung, LG et Moto y ont enregistré une baisse de leurs ventes. Le Samsung Galaxy S8, sorti à la toute fin du mois d’avril n’a pas suffi à influer sur les résultats de la période. Il en est de même pour le G6 de LG. Ni l’un, ni l’autre n’entrent dans le Top 10 des smartphones les plus vendus outre Atlantique. Selon les premières indications du cabinet spécialisé dans la mesure de la consommation concernant le mois de mai, le S8 et S8 Plus devraient atteindre une part cumulée de 8,1%, légèrement inférieure à celle du S7 et du S7 Edge, soit 8,7% cumulée, mais loin derrière les 20,1% des iPhone 7 et 7 Plus qui restent les smartphones les plus vendus dans le pays.

En Chine en revanche, la part d’iOS a chuté de 3,8 points sur un an pour passer à 16,2%.

Dans la région EU5 couvrant la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, Android a capturé 78,3% de part de marché sur la période, en hausse de 2,2 points par rapport à l’année précédente. De son côté, iOS a progressé de 1,1 point pour atteindre 19,3% des ventes de smartphones dans la région.

Huawei, qui est devenu la 3e marque en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, a contribué à la croissance de l’écosystème Android, mais aux dépens des ventes de Samsung et de certaines marques locales.

Si l’on s’en tient à l’Hexagone, Android a vu sa part de marché croître de 74,8% à 78,4% en un an tandis que celle d’iOS reculait de 21,4% à 20,5%. La plus forte chute est toutefois celle de de Windows qui ne pesait plus que 0,9% contre 3,6% auparavant. Enfin, Blackberry conservait 0,2% de part de marché, contre 0,3% un an auparavant.