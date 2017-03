Anaplan vient d’annoncer ses résultats pour son exercice 2016. Le spécialiste de la performance de l’entreprise augmente ses ventes d’abonnements SaaS de plus de 75% pour un chiffre d’affaires total de 120 millions de dollars.

« Les clients professionnels et les partenaires d’Anaplan valident notre vision de la planification connectée pour transformer la façon dont les entreprises planifient et exécutent leurs opérations sur des marchés de plus en plus dynamiques », déclare dans un communiqué le président et CEO de l’éditeur, Frank Calderoni. « Nous continuons d’enregistrer une forte demande en faveur de notre plateforme de planification qui permet à nos clients de connecter la planification et la prise de décisions dans toutes les fonctions de l’entreprise. Les très bons résultats enregistrés au cours de l’exercice 2016 sont le fruit d’une exécution cohérente à tous les niveaux de la société, qui nous place dans des conditions optimales pour que notre chiffre d’affaires continue d’augmenter. »

Anaplan revendique plus de 250 nouveaux clients, parmi lesquels American Airlines, Anheuser-Busch et Merck, portant ainsi son portefeuille à plus de 660 comptes dans plus de 40 pays. La société a également ouvert des nouveaux bureaux de vente au Japon et en Chine, et étendu sa présence au Royaume-Uni avec la création d’un bureau de développement situé dans le centre de Londres.