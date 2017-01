Amazon annonce pour les fêtes de fin d’année des ventes historiques à travers le monde. Le site de vente en ligne revendique plus de 1 milliard d’articles expédiés entre le 28 octobre et le 24 décembre avec Prime (Premium en France, Belgique et Espagne) et Expédié. Amazon indique que le 23 décembre, les membres Prime ont commandé trois fois plus d’articles bénéficiant d’une livraison en une heure ou deux que l’année dernière. Les achats via l’application mobile ont par ailleurs bondi de 56% à travers le monde pendant la période des fêtes.

En France, le dimanche 11 décembre a été le jour le plus intense de toute l’histoire d’Amazon.fr avec plus de 1,6 million d’articles commandés. Quant à la journée du Black Friday, le 25 novembre, elle a été l’une des plus grosses journées d’Amazon.fr avec près de 1,4 million d’articles commandés (970 articles commandés par minute), C’est 40% de plus que l’année précédente.