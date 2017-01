Plus de 45.000 robots travaillent dans les différents entrepôts d’Amazon. C’est trois plus plus qu’en 2014 indique le portail spécialisé dans les statistiques Statista, qui se base sur une information du Seattle Times. C’est aussi 15.000 de plus qu’en 2015. Parmi ces robots figure Kiva, un robot roulant fabriqué par Amazon Robotics (anciennement Kiva Systems, racheté en 2012 pour 775 millions de dollars), utilisé notamment pour déplacer des étagères et capable de transporter des poids de 340 kilos.

Cette forte progression ne s’accompagne pas d’une réduction des effectifs, bien au contraire, puisque le spécialiste de la vente en ligne employait en 2016 306.800 personnes à temps plein et à temps partiel, sans compter les sous-traitants et les intérimaires embauchés pour la période des fêtes de fin d’année. C’est quasiment le double des 154.000 employés comptabilisés en 2014. Il ressort de ces chiffres qu’un salarié sur 8 chez Amazon est un robot.